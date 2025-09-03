Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 36,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,4 Prozent auf 36,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,74 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 36,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.976 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 28,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

