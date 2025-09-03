DAX23.696 +0,4%ESt505.330 +0,1%Top 10 Crypto15,65 -0,6%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.544 -0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Minusbereich

04.09.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 36,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,4 Prozent auf 36,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,74 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 36,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.976 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 28,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

Bechtle-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 5 Jahren bedeutet

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

