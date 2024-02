Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag nahe Nulllinie

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bechtle-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,35 EUR.

Die Bechtle-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,35 EUR an der Tafel. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,49 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 48,10 EUR. Bei 48,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.965 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,61 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2023 erreicht. Abschläge von 27,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,86 EUR an.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

