Bechtle Aktie News: Bullen treiben Bechtle am Mittwochmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,4 Prozent auf 33,28 EUR zu.

Um 11:47 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 33,28 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 33,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,00 EUR. Zuletzt wechselten 222.510 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,51 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,779 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

