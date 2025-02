Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochnachmittag fester

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 32,56 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 32,56 EUR zu. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 33,56 EUR zu. Mit einem Wert von 33,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 382.234 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von 61,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 13,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,779 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,51 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

