Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 32,92 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 32,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 33,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,00 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 28.870 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 59,23 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 12,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,779 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,72 EUR aus.

Bechtle gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,51 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

