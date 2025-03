Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag auf Höhenflug

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 15,5 Prozent auf 37,80 EUR.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 15,5 Prozent auf 37,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 38,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 499.188 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. 38,68 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,97 Prozent.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,693 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,83 EUR aus.

Bechtle gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,51 Mrd. EUR gegenüber 1,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

