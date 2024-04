Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 49,32 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 49,32 EUR zu. Bei 49,66 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 153.604 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,85 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 41,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,683 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00 EUR an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Bechtle am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,30 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren