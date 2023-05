Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Bechtle 42,02 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 42,09 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,23 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 3.096 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 9,25 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,45 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 29,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 49,93 EUR.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Bechtle dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 10.05.2024 präsentieren.

