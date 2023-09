Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich Bechtle

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 44,94 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,94 EUR zu. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,14 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,62 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.259 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,44 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,45 EUR am 29.12.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 38,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,79 EUR für die Bechtle-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

