Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Die Aktie von Bechtle zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 44,66 EUR.

Die Bechtle-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 44,66 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 44,66 EUR. Bei 44,48 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 44,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.217 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,44 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 1,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,79 EUR für die Bechtle-Aktie.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

