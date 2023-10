Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Donnerstagnachmittag zu

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 44,20 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 44,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 44,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.897 Bechtle-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,78 EUR) erklomm das Papier am 12.09.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,84 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,45 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 26,58 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,79 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

