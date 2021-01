Bechtle-Aktie aktuell: Bechtle tendiert auf rotem Terrain

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- UnitedHealth kauft Change Healthcare in Milliardendeal -- Bitcoin über 35.000 Dollar -- VW mit Absatzsprung in USA -- OPEC+ kürzt Produktion -- Vodafone, Apple, Rheinmetall im Fokus

BioNTech, Pfizer & Co.: Regierung will für schnellere Impfstoff-Produktion sorgen. Michelin will bis zu 2.300 Stellen streichen. Chinas Automarkt auch im Dezember mit Wachstum. VW-Chef Diess sorgt sich um Wettbewerbsnachteile gegenüber neuen Rivalen. Prognosen sehen Demokraten in US-Stichwahlen vorn. Neue Corona-Beschränkungen beschlossen - Bewegungsradius in Hotspots.