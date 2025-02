Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 32,52 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 32,52 EUR. Bei 32,80 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 142.431 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,19 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,690 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,60 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 08.11.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,96 EUR je Aktie.

