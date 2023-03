Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag schwächer

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 40,25 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 40,20 EUR. Bei 40,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.605 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 53,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,45 EUR. Mit Abgaben von 24,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,76 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.03.2024.

