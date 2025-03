Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 40,66 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 40,66 EUR zu. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,18 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 538.310 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 08.11.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

