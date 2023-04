Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Bechtle 41,69 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 42,32 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,39 EUR an. Bei 42,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8.027 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,32 EUR erreichte der Titel am 07.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 17,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,50 EUR.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Am 10.05.2024 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

