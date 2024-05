Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 45,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,7 Prozent auf 45,66 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 45,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.290 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 12,90 Prozent niedriger. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 23,67 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,748 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,13 EUR.

Am 15.03.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,31 EUR je Aktie belaufen.

