Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 45,54 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,54 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,60 EUR an. Mit einem Wert von 45,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.492 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 15,11 Prozent zulegen. Bei 34,85 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 23,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,748 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 55,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 15.03.2024. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,56 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,90 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,31 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

