Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 35,02 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 35,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 34,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,28 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 10.360 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2022 auf bis zu 46,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,44 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 32,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,34 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,64 EUR für die Bechtle-Aktie.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

