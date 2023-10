Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 44,62 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 44,62 EUR nach oben. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,65 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.893 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,78 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 37,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,79 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Bechtle die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

