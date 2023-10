Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 44,43 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 44,43 EUR. Bei 44,99 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.562 Bechtle-Aktien.

Bei einem Wert von 46,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2023). Mit einem Zuwachs von 5,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 32,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 36,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 51,79 EUR.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

