Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 30,78 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 30,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,52 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 30,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.371 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2024 bei 29,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,689 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,60 EUR.

Bechtle gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

