Bechtle Aktie News: Bechtle wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 49,33 EUR abwärts.

Das Papier von Bechtle befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 49,33 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 49,24 EUR. Bei 49,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 80.687 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 2,47 Prozent niedriger. Am 06.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,85 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 29,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,86 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.03.2025.

