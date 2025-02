Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 31,66 EUR.

Um 15:47 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 31,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,66 EUR aus. Bei 32,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 104.999 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Abschläge von 9,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,694 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,60 EUR an.

Bechtle gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,51 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

