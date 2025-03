Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 39,62 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 39,62 EUR ab. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 39,34 EUR. Bei 40,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 115.943 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,31 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Mit Abgaben von 27,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,83 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags