Bechtle Aktie News: Bechtle wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 39,64 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 39,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 39,18 EUR. Bei 40,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 201.943 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 32,24 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 27,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,693 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 43,83 EUR.

Am 08.11.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Bechtle-Aktie.

