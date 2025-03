Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Freitagvormittag schwächer

Bechtle im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 39,98 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 39,98 EUR ab. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,78 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.586 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 23,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 39,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.11.2024. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,51 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

