Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,7 Prozent auf 32,14 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bechtle befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,7 Prozent auf 32,14 EUR ab. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 30,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 154.537 Stück.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 36,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,722 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 44,19 EUR.

Am 14.03.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,82 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,90 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,98 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX am Donnerstagmittag mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer