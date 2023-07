Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 36,12 EUR nach oben.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 36,12 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 36,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.855 Bechtle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,38 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,64 EUR.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 09.08.2024.

