Aktienkurs aktuell

Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Mittag an

07.08.25 12:07 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Mittag an

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 36,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,30 EUR 1,32 EUR 3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 36,40 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.651 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 41,68 EUR. Gewinne von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 21,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Am 09.05.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient

Experten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 5 Jahren verloren

Bildquellen: Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
22.07.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Bechtle BuyUBS AG
10.07.2025Bechtle KaufenDZ BANK
27.06.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
22.07.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Bechtle BuyUBS AG
10.07.2025Bechtle KaufenDZ BANK
27.06.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.03.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen