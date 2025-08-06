Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Mittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 36,40 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 36,40 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.651 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 41,68 EUR. Gewinne von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 21,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Am 09.05.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

