Bechtle Aktie News: Bechtle nahe Vortagesniveau

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 63,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 64,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,42 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,92 EUR. Zuletzt wechselten 17.992 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 07.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 28.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,87 EUR ab.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 168,57 EUR. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und führender IT-E-Commerce-Anbieter in Europa. Mit rund 80 Systemhausstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern Europas. Die Kombination aus Direktvertrieb von IT-Produkten mit umfassenden Systemhausdienstleistungen macht Bechtle zum zukunftsstarken IT-Partner für Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Regional vor Ort, in Europa gewachsen und weltweit durch IT-Allianzpartner auf allen Kontinenten vernetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Neckarsulm.

