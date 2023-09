Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Donnerstagmittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 45,69 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 45,69 EUR zu. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,71 EUR. Mit einem Wert von 44,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.234 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 07.09.2023 markierte das Papier bei 45,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 51,79 EUR angegeben.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024.

