Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Bechtle-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 42,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 42,76 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 42,85 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 42,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,69 EUR. Zuletzt wechselten 798 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,78 EUR an. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 8,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Abschläge von 24,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,93 EUR je Bechtle-Aktie an.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingebracht

So schätzen Analysten die Bechtle-Aktie ein