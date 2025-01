Bechtle Aktie News: Bechtle gibt am Mittwochnachmittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 30,04 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,9 Prozent auf 30,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 29,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.068 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 42,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 29,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,689 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,60 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren

Dezember 2024: Die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie