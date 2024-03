Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 48,72 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 48,72 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 48,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 538 Bechtle-Aktien.

Bei 50,58 EUR markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,82 Prozent hinzugewinnen. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 28,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,683 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 54,13 EUR.

Die Bechtle-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.03.2024 erwartet. Am 14.03.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2023 2,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

