Bechtle Aktie News: Bechtle verteuert sich am Montagmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 49,80 EUR nach oben.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 49,80 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 49,84 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 25.731 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,85 EUR am 07.07.2023. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 42,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,683 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,00 EUR an.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

