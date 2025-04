Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 32,64 EUR. Bei 33,04 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,82 EUR. Zuletzt wechselten 57.352 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,55 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 54,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 13,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,722 EUR je Bechtle-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,19 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 14.03.2025. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,16 Prozent auf 1,82 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,90 Mrd. EUR gelegen.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX am Donnerstagmittag mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer