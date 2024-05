Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittag südwärts

Bechtle im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 44,46 EUR.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 44,46 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 41,60 EUR. Mit einem Wert von 43,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 167.364 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,90 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,85 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,61 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,748 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,44 EUR an.

Bechtle ließ sich am 15.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,90 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,77 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

