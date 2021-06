Bechtle-Aktie aktuell: Bechtle gewinnt an Boden

Werbung

Heute im Fokus

DAX kaum verändert -- ZEW-Konjunkturerwartungen trüben sich überraschend ein -- Bitcoin, Ether & Co. erneut unter Druck -- MorphoSys, CTS Eventim, HELLA im Fokus

ABOUT YOU legt Preisspanne für IPO fest. Daimler-Chef zuversichtlich auch für kommendes Jahr. Apple bringt mehr Datenschutz und smarte Funktion für seine Geräte. US-Arzneimittelbehörde lässt umstrittenes Alzheimer-Medikament von Biogen zu. Top-Manager Guillen verlässt Tesla nach über zehn Jahren. BVB will so viele Spieler wie möglich gegen Coronavirus impfen lassen. British American Tobacco erhöht Umsatzprognose.