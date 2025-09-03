Bechtle Aktie News: Anleger greifen bei Bechtle am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 37,94 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,00 EUR an. Mit einem Wert von 37,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.754 Stück gehandelt.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

