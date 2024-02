Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 49,61 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 49,61 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,54 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.777 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2024 markierte das Papier bei 50,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 1,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,75 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,650 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,86 EUR.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.03.2025 dürfte Bechtle die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,14 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

