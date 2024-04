Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag kaum verändert

So bewegt sich Bechtle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 50,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 50,20 EUR bewegte sich die Bechtle-Aktie um 09:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 50,35 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 50,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.284 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,683 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,00 EUR aus.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Bechtle die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,30 EUR je Bechtle-Aktie.

