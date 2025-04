Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag im Minus

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,9 Prozent auf 32,22 EUR nach.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 32,22 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,94 EUR nach. Bei 32,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 58.092 Stück.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 10,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,721 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,19 EUR.

Am 14.03.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX am Donnerstagmittag mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer