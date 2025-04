Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,9 Prozent auf 32,24 EUR nach.

Die Bechtle-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 32,24 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 31,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,52 EUR. Bisher wurden heute 119.485 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 50,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 10,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,721 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,91 EUR.

Am 14.03.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,60 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,82 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,90 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,98 EUR je Aktie belaufen.

