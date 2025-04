Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 32,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 2,2 Prozent auf 32,80 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 32,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,52 EUR. Bisher wurden heute 3.712 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 50,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,38 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,722 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,19 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Bechtle veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,16 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX am Donnerstagmittag mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer