Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag fester

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 44,48 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 44,48 EUR. Bei 44,54 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,18 EUR. Bisher wurden heute 28.998 Bechtle-Aktien gehandelt.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,85 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 27,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,748 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 54,94 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,94 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

