Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Vormittag an Boden

09.05.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 44,48 EUR.

Das Papier von Bechtle legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 44,48 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,48 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.141 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft. Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Mit Abgaben von 21,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,748 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,19 EUR für die Bechtle-Aktie aus. Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,50 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,77 Mrd. EUR umsetzen können. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Bechtle. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,29 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge

