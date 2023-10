Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 44,50 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 44,50 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 44,23 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.986 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 46,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 5,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,08 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,79 EUR an.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

