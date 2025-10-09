DAX24.663 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.936 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1558 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
Aktie im Blick

Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit KursVerlusten

09.10.25 16:09 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 36,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,70 EUR -1,02 EUR -2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 36,58 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 36,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.689 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Gewinne von 15,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,701 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,49 Mrd. EUR – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Bechtle vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Bechtle-Aktie steigt: PLM-Spezialisten Nuovamacut Automazione in Italien zugekauft

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
