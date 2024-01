Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 43,57 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 11:47 Uhr 0,3 Prozent. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.305 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,95 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 9,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2023 bei 34,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 52,26 EUR.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 14.03.2025 präsentieren.

